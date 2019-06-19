ضبط مخالفين لمعايير الصحة العامة بغدامس

نفذت عناصر مركز جهاز الحرس البلدي غدامس وأعضاء قسم وحدة الدوريات والتحري في المركز جولات ميدانية عديدة لمراقبة أوضاع السوق في المدينة.

وأشار بيان صادر عن إدارة العلاقات وإلاعلام بجهاز الحرس البلدي أن هذه الجولات شملت جميع المحال التجارية والورش والفنادق.

وأضاف البيان أن الجولات شهدت التفتيش والتركيز على الشهادات الصحية والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري والنظافة العامة مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المصالح الخاصة ممن تتواجد مواد منتهية الصلاحية في مصالحهم.

يشار إلى أن فرق جهاز الحرس البلدي في مختلف مدن البلاد تعد من أنشط الفرق العاملة في مجال متابعة الصحة العامة للمواطنين ومحاسبة المتلاعبين بها.

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