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ضبط مخالفين لمعايير الصحة العامة بغدامس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفذت عناصر مركز جهاز الحرس البلدي غدامس وأعضاء قسم وحدة الدوريات والتحري في المركز جولات ميدانية عديدة لمراقبة أوضاع السوق في المدينة.

وأشار بيان صادر عن إدارة العلاقات وإلاعلام بجهاز الحرس البلدي أن هذه الجولات شملت جميع المحال التجارية والورش والفنادق.

وأضاف البيان أن الجولات شهدت التفتيش والتركيز على الشهادات الصحية والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري والنظافة العامة مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المصالح الخاصة ممن تتواجد مواد منتهية الصلاحية في مصالحهم.

يشار إلى أن فرق جهاز الحرس البلدي في مختلف مدن البلاد تعد من أنشط الفرق العاملة في مجال متابعة الصحة العامة للمواطنين ومحاسبة المتلاعبين بها. 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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