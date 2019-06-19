مدير مطار طبرق الدولي يعلن استقالته تضامنًا مع مجلس البلدية

أعلن المدير العام لمطار طبرق الدولي، الدكتور سعد جاب الله، استقالته تضامنًا مع المجلس التسييري لبلدية طبرق الذي قدم استقالته بالكامل أمس الثلاثاء.

وأعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، بشكل مفاجئ استقالته، «لظروف صحية» وفق قوله، تبعه إعلان أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق، ميمون عبدالرسول وعبدالكريم بوطابونة وهاشم أمصادف ومنصور أمداوي استقالاتهم تضامنًا مع رئيس المجلس.

وحاولت «بوابة الوسط» التواصل مع رئيس المجلس المستقيل لكن هاتفه كان مغلقًا.

مما جاء في نص استقالة مدير مطار طبرق الدولي، والتي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها:

«نتابع عن كثب ما يتعرض إليه الوطن من فتن ومؤامرات فرقت أبناء الوطن الواحد وما يحاك من الخارج لإدخال ليبيا إلى نفق مظلم لا نعرف أين سيصل بنا، ولم تقف هذه الفتن حتى دخلت مدينة طبرق وتسببت في إشعال نار الفتنة بسبب بعض المارقين والخونة ولم يسبق لها أن حدثت، وكادت أن تسبب شرخًا في النسيج الاجتماعي لمنطقة البطنان عامة وطبرق خاصة، وتابعنا اليوم استقالة رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق السيد فرج هاشم بوالخطابية وأعضاء المجلس متحججين بالظروف الصحية..

عليه أعلن أنا الدكتور سعد جاب الله عبدالسلام مدير عام مطار طبرق الدولي الاستقالة الكاملة من منصبي إذا لم يعدل السيد فرج بوالخطابية».

وطالب مدير مطار طبرق «كافة العقلاء والحكماء ومؤسسات المجتمع المدني بالتدخل العاجل لرأب الصدع بالمدينة وإجبار السيد فرج بوالخطابية عن العدول عن الاستقالة وإلا ستقفل كافة مؤسسات المدينة».

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