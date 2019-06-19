الرئاسي ينقل اختصاص التعامل مع أزمة القمامة إلى البلديات‎

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر. وناقش الاجتماع الذي حضره عميد بلدية طرابلس عبدالرؤوف بيت المال أزمة تكدس القمامة في مدينة طرابلس والسبل الكفيلة بحل الأزمة.

وقال مكتب الإعلام بالمجلس الرئاسي، إن السراج أصدر تعليماته بنقل الاختصاصات فيما يخص التعامل مع مشكلة القمامة بشكل عاجل إلى البلديات، محذرا من تداعيات الأزمة على الصحة العامة وتأثيرها على البيئة.وتشهد شوارع العاصمة طرابلس تكدسا لأكوام من القمامة في الشوارع الرئيسية منذ أكثر من شهرين تسببت في انتشار الحشرات والبعوض في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

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