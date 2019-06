المتوسط:

اجتمع وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، لبحث التوترات القائمة في المنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا.

وجددت موغيريني، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة التأكيد على مواقف الاتحاد الثابتة من التوترات القائمة في المنطقة، ومن بينها ليبيا.

جاء ذلك خلال زيارة إلى واشنطن اختتمتها المسؤولة الأوروبية اليوم، التقت خلالها كبار مسؤولي البيت الأبيض، من بينهم وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، حيث وصفت موغيريني هذه المحادثات بالإيجابية والبناءة.

وتطرق الاجتماع بين الطرفين إلى العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من المصالح والتحديات المشتركة التي تواجه الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك الدفاع والأمن الأوروبي والتطرق لملفات ليبيا وأفغانستان وإيران.

The post مباحثات أوروبية أمريكية للأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية