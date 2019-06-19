الكتيبة 185 مشاة تنشق عن الوفاق وتنضم للجيش الليبي

أعلنت الكتيبة 185 مشاة بقيادة العقيد محمد مفتاح الغدوي انشقاقها عن حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس وانضمامها إلى صفوف الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش مقطع فيديو يوثق انشقاق الكتيبة 185 مشاة التابعة للواء الثاني مشاة بقيادة فيتوري غريبيل عن حكومة الوفاق في طرابلس، مؤكدة انضمامها إلى الجيش الوطني بكامل العدة والعتاد من ضباط وضباط صف وجنود وأسلحة وآليات وذخائر.

وأعلنت الكتيبة، في بيان، أنها تؤيد العملية العسكرية لقوات الجيش الليبي بقيادة حفتر ضد الجماعات المسلحة في طرابلس.

وأشارت إلى أن جميع منتسبيها الموجودين في منطقة النواحي الأربع يعلنون دعمهم للغرفة الأمنية في المنطقة وإدارة الاستخبارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

