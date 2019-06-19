«سرت للنفط»: لا علاقة لنا بنقص توليد الكهرباء من محطة الزويتينة

نفت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تسببها في نقص توليد الطاقة الكهربائية من محطة الزويتينة (شرق ليبيا)، منوهة إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى المحطة تسير وفق المعتاد.

وأكدت إدارة نقل وتزويدات الغاز بالشركة، في بيان نشرته صفحة الشركة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء أن مشاكل فنية تتعلق بوحدات التوليد في المحطة تسببت في الأزمة.

ودعت الإدارة، الشركة العامة للكهرباء، إلى إجراء الصيانة للوحدتين الخامسة والسادسة في المحطة، حتى تصل إلى القدرة الكلية لها من استهلاك الغاز، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع شركة الكهرباء من أجل استمرار إمدادات الغاز إلى كافة المحطات.

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