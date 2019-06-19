انطلاق برنامج فريق ليبيا لحماية السلاحف البحرية بسرت‎

بدأ فريق البرنامج الليبي لحماية السلاحف البحرية عمليات المسح الروتيني على الاعشاش بشواطئ مدينة سرت وضواحيها.

البرنامج الليبي لحماية السلاحف البحرية التابع للهيئة العامة للبيئة الذي تأسس سنة 2005 يقوم بترقيم السلاحف بالمرقمات المعدنية الخاصة بالبرنامج الليبي لحماية السلاحف البحرية بعد الانتهاء من التعشيش على شواطئ سرت بالإضافة إلى تجميع عينات من السلحفاتين لغرض الدراسات الجينية ويقوم ايضا بتسجيل القياسات وجمع العينات منهما ووضع شباك حديدي على الاعشاش لحمايتها من الافتراس من الثعالب وغيرها من الحيوانات.

الية عمل الفريق يتم توزيع الفريق الى ثلاثة فرق، أحدها يمسح جهة الشرق والاخر جهة الغرب والفريق الثالث يقوم بإعداد الوجبات والشاي اثناء فترة الاستراحة. وتستمر عملية لفترات طويلة من بداية النهار حتى وقت متأخر من الليل.

منسق البرنامج الليبي لحماية السلاحف البحرية المختار سعيد اوضح انه تم مسح أكثر من 100 عش حتى الان، مشيرا إلى ان المسح بدأ من شهر مايو ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر القادم.

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