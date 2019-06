وزير «داخلية الوفاق»: لن نتهاون مع من يُهدد أمن المواطنين

المتوسط:

قال وزير الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إنَّ الوزارة تحرص على الاهتمام بالعنصرِ البشري وذلك من خلال العمل على تطوير المهارات الفنية والوظيفية وترسيخ قيم الولاء للوطن والتضحية والعطاء، والالتزام بأداء الواجبات مهما كانت الصعوبات أو بلغت التحديات.

وشدَّد باشاغا، على أن الوزارة لن تتهاون مع من يهدد أمن الليبيين واستقرارهم، وأن من أهم أهداف الوزارة هي إعداد رجل أمني انتماؤه للوطن ويحترم المواطن، ومنضبط لأوامره.

كما شدَّد على ضرورة تكاتف جهود الجميع، وإنَّ وزارة الداخلية عازمة على تجاوز كافة الصعوبات والتحديات، وهو ما يتطلب من الجميع مضاعفة الجهود لإظهار وزارة الداخلية بالمظهر الذي يليق بأفرادها وأداء المهام بالشكل المطلوب والعمل على مكافحة الجريمة حتى القضاء عليها.

