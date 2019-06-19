نشر نقاط تفتيش لتأمين بلدية الشرقية بالجنوب الغربي

الشرقية-العنوان

تعتزم كتيبة خالد بن الوليد التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة نشر نقاط تفتيش بالتعاون مع كتيبة واو لحماية الحدود في مناطق أم الأرانب ببلدية الشرقية.

وبحسب إعلام الكتيبة، فقد ذكر آمر كتيبة خالد بن الوليد، “أن الكتيبة بصدد وضع خطة أمنية متكاملة تستهدف تأمين كافة مناطق بلدية الشرقية وملاحقة الجماعات الإرهابية سواء كانوا داخل الحدود الإدارية لبلدية الشرقية أو خارجها وسيتم تطبيقها في أقرب وقت”.

وأشار آمر الكتيبة، إلى أن “كل من يتعاون مع الجماعات الإرهابية أو يتستر عليهم سيكون مصيره من مصير هذه الجماعات، وذكر أن لديهم بعض المعلومات بهذا الصدد وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتورط معا هذه الجماعات”.

ووجه الآمر رسائل طمأنة لجميع المواطنين بأن كتيبة خالد بن الوليد ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار بلدية الشرقية وكافة مناطق الجنوب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية