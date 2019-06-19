صحة المؤقتة تبحث أوضاع المراكز الصحية ببلدية العواتة

التقى وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، أمس الثلاثاء، مع عضو مجلس النواب عن بلدية العواتة علي مفتاح المجدوب وبحضور عميد بلدية العواتة محمد ابراهيم فريره لبحث سير عمل المنشآت الصحية والطبية والاطلاع على الأحوال الصحية في بلدية العواتة والعربان وكافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين الاستماع إلى مطالبهم.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في مقر ديوان الوزارة في مدينة البيضاء، مناقشة آلية دعم القطاع الصحي ببلدية العواتة وما جاورها ومعالجة كافة المختنقات الصحية.

كما طالب ممثلي بلدية العواتة، وزير الصحة بعدة مطالب كان أبرز ما جاء فيها ترفيع وحدة الرعاية الصحية الاولية الي مركز الصحي في مجال الامومة والطفولة والاسعاف والطوارئ وكما طالب عميد البلدية بتوفير مشغلات لغسيل الكلي وأدويه السكري ودعم المستشفى بالأجهزة والمعدات الطبية بهدف سرعة تقديم الخدمة وتخفيف العبء على المواطنين عناء التنقل للمستشفيات المجاورة لتلقي العلاج.

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