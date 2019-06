المتوسط:

قامت دولة الفلبين، بتعيين القائم بأعمال سفارتها في طرابلس المير كاتو سفيرًا رسميا لبلادها لدى ليبيا.

وأفاد وزير الشؤون الخارجية الفلبيني جونيور، بأنَّ الرئيس رودريغو دوترتي وافق على اقتراحه بتعيين كاتو سفيرا للفلبيين وذلك لتسهيل الإجراءات على مواطنيها في ليبيا.

جديرٌ بالذكر، أن السفير كاتو، كان قد شغل عدة مناصب منها مساعد سكرتير مكتب الاتصالات الاستراتيجية والبحوث في الخارجية الفلبينية كما شغل منصب قائم بأعمال سفارة الفلبين في بغداد قبل أن يتولى رئيس قسم البعثة في السفارة الفلبينية في طرابلس.

The post تعيين سفير جديد للفلبين في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية