كتلة نواب برقة تطلق مبادرتها رداً على السراج

أعلنت كتلة نواب برقة في البرلمان، عن إطلاق مبادرة ردا على مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وقالت الكتلة في بيان لها، إن مبادرة السراج مناصرة للمجموعات المتطرفة والإرهابية في ليبيا، موضحة أن مبادرتها تتضمن تشكيل سلطة جديدة يشارك فيها الجميع باستثناء الجماعات الإرهابية، وتقترح رؤية مختلفة يتم فيها الاتفاق على اتخاذ مدينة سرت مقراً للمؤسسات التشريعية والتنفيذية وتشكيل سلطة جديدة يشارك بها الجميع، باستثناء الجماعات الإرهابية.

وأضافت، أن مبادرتها تتخذ حتى يتم تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في مدينة طرابلس، ثم إجراء انتخابات بناء على قاعدة دستور الاستقلال واللامركزية الدستورية والسياسية تنهي الأزمة السياسية وتحقق التنمية المكانية وعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص.

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