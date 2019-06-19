إنهاء العمل بالترتيبات الأمنية في درنة

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف قرار بإنهاء العمل بالترتيبات الأمنية لتأمين درنة.

بوشناف طالب في قراره رئيس الخطة الأمنية ورئيس الترتيبات تقديم موقف أمني يتضمن ما تم إنجازه، مع الملاحظات والمقترحات المتعلقة بذات الشأن، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بانفكاك كامل عناصر الخطة الأمنية وإعادتهم لسابق عملهم.

وتقدم بوشناف بالشكر والتقدير لآمر الترتيبات الأمنية عميد دكتور محمد فرج وإلي كافة أعضاء هيئة الشرطة الذين اشتركوا في الترتيبات من مديرية أمن شحات وجهاز الدعم المركزي شحات علي حسن الأداء الأمني والتحلي بالمهنية والانضباط حسب وصف بوشناف.

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