الآغا: الرئاسي أنفق 10 مليارات دينار على الحرب الدائرة في ضواحي طرابلس

ليبيا – قال رئيس قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا إن المبالغ التي أنفقها المجلس الرئاسي على الحرب الدائرة في ضواحي طرابلس بلغت 10 مليارات دينار منذ أبريل الماضي.

الآغا أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أمس الثلاثاء أن إنفاق المجلس الرئاسي تجاوز أزمة النازحين حيث شملت المصروفات دخائر وشراء أسلحة ومصروفات علاج الجرحى وزيارة أهالي الجرحى لأبنائهم خارج ليبيا إضافةً إلى إنفاق الأموال على المقاتلين.

ومن ناحية أخرى، كشف الآغا أن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء وزّع مليار دينار للمصارف التجارية التابعة له خلال شهر رمضان الماضي.

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