استعراض أمني في طرابلس

نظمت الإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لوزارة داخلية الوفاق استعراضا أمنيا لإمكانات الإدارة وتجهيزاتها بحضور الوزير فتحي باشاغا.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق فقد تم خلال الاستعراض الذي حضره أيضا مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله وعدد من مديري الإدارة في الوزارة، عرض السيارات والدوريات التابعة للإدارة، وكراديس قوات الأمن التي عرضت مهاراتها ونفذت ما تدربت عليه مثل تأمين الشخصيات وفنون القتال والدفاع عن النفس وممارسات افتراضية لعملية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة فضلا عن عرض لمهارات استخدام الكلاب البوليسية المدربة على اكتشاف المفخخات والمواد الممنوعة.

بدوره شدد باشاغا في كلمة له ألقاها خلال الاستعراض على سعي وزارة داخلية الوفاق إلى تطوير المهارات الفنية والوظيفية لرجال الأمن بهدف بسط الاستقرار في البلاد.

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