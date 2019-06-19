متابعة إيطالية لواقع مهاجرين غير قانونيين بتاجوراء

زار السفير الإيطالي في ليبيا “جوزيبي بوتشينو ” مركز إيواء المهاجرين غير القانونيين في مدينة تاجوراء.

وأوضح بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق أن “بوتشينو” حظي خلال الزيارة بمرافقة رئيسي قسم متابعة شؤون مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين ورئيس قسم المنظمات المحلية والدولة بمكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير القانونية.

وجرى خلال الزيارة الاطلاع على أوضاع المهاجرين غير القانونيين داخل المركز والصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الأخير وسبل توفير الاحتياجات الضرورية واللازمة لتحقيق إمكانية ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

يشار إلى أنّ إيطاليا هي الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من الهجرة غير القانونية حيث يصل لشواطئها آلاف المهاجرين غير القانونيين سنويا.

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