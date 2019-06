تفكيك مفخخة ولغم مضاد للدبابات في طرابلس

المتوسط:

تمكن أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية من تفكيك مفخخة تتكون من عدد (2) هاون ولغم مضاد للدبابات في طرابلس.

وحذرت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” المواطنين من الاقتراب من أي جسم غريب، حيث يشكل خطر على أرواح المواطنين.

وطالبت الإدارة المواطنين الراغبين في الابلاغ الاتصال بالغرفة الرئيسية بهيئة السلامة الوطنية علي الأرقام التالية…

021-4775557

021-4779906

021-4773602

