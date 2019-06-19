القوى الوطنية الليبية بالقاهرة تعلن دعمها الكامل للقوات المسلحة الليبية

أعلنت القوى الوطنية الليبية المجتمعة بالقاهرة، توافقها التام حول المشروع الوطني الذي تقوده القوات المسلحة في محاربة الإرهاب، ودعمها الكامل له.

وقالت في بيان أصدرته، “إنه في مرحلة مهمة ومفصلية من تاريخ الشعب الليبي، التقت قيادات وطنية قبلية وفعاليات سياسية وأكاديميون وإعلاميون بالقاهرة خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 17ـ18 يونيو 2019، لمناقشة تطورات الأزمة الليبية من كافة جوانبها، وإدراكاً منها لخطورة المرحلة، وما يحدق بالوطن من تهديداً لاستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة شعبه، وإيماناً بالدور الحاسم للقوات المسلحة العربية الليبية، في إنقاذ الوطن من براثن الفوضى والعبث الأجنبي والإرهاب والتطرف، فقد اجتمعت القوى الوطنية من مختلف مناطق ومدن وقرى ليبيا ومن كافة التكوينات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية، بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية وبعد مناقشات وتحليل معمق لطبيعة الأزمة الليبية وسُبل الخروج منها، خَلُصَ المجتمعون إلى التوافق التام بين القوى الوطنية حول المشروع الوطني الذي تقوده القوات المسلحة، وتعلن دعمها الكامل له”.

وأكدت في بيانها، على دعمها اللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية وهي تخوض معركة طوفان الكرامة لتطهير العاصمة، التي هي معركة كل الليبيين، ومطلب شعبي لتحقيق المشروع الوطني الهادف إلى قيام دولة مدنية ديمقراطية مزدهرة، يشارك فيها الشعب بكامل أطيافه، دون تفرقة أو إقصاء أو تمييز، لافتة إلى أنه لا يمكن الحديث عن قيام دولة مدنية، في ظل وجود السلاح بيد مجموعات مليشياوية جهوية او ايديولوجية، وأن القوات المسلحة والأجهزة الامنية هي الضامن لقيام دولة مؤسسات مستقرة يحكمها القانون، الذي يتساوى أمامه كل أبناء الشعب دون إقصاء بعيدا عن الصراعات الجهوية والقبلية.

كما أدانت في بيانها، الدعم الذي تقدمه بعض الدول مثل تركيا ودويلة قطر للمليشيات والجماعات المتطرفة، وتزويدها لهم بالسلاح واستجلاب الإرهابين من العراق وسوريا وأماكن أخرى، محملة هذه الدول المسؤولية السياسية والقانونية على ما سببوه من أذى للشعب الليبي.

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