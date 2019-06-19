طقس اليوم.. معتدل بالشمال وحار بالجنوب

طرابلس-العنوان

أشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء إلى بقاء الطقس معتدلا مع رطوبة عالية نسبياً على أغلب المناطق الساحلية مع تكون ضباب أثناء الليل والصباح الباكر، نتيجة تأثير امتداد لمرتفع جوي.

وأشارت التوقعات أيضًا إلى أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين (26 – 31) مئوية.

وقال المركز، إن مناطق دواخل الشمال الشرقي والجنوب الشرقي ووسط ليبيا تتأثر اليوم بامتداد منخفض جوي صحراوي يسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وتتراوح درجات الحرارة في تلك المناطق ما بين (36 – 42) مئوية، وتكون ما بين (44 – 47) مئوية على الكفرة والسرير وتازربو مع رياح نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة والرمال، وهبوط مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وتوقع المركز، أن يتحرك المنخفض الجوي ناحية الشرق ودخول المرتفع الجوي الذي يعمل يوم غد الخميس على إخفاض في درجات الحرارة خاصة على شرق ليبيا.

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