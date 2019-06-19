التجمع الوطني الليبي يطلق مبادرته لحل الأزمة الليبية

أعلنت الامانة العامة للتجمع الوطني الليبي، عن مبادرتها للخروج من الأزمة الحانقة التي تمر بها البلاد.

وقال التجمع الوطني الليبي في بيان خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “إنه في إطار مطالعة الأمانة العامة للتجمع للمبادرة التي أعلن عنها فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وفي الوقت الذي يسجل فيه التجمع الوطني الليبي، تقديره لروح المبادرة، فانه يدعو بقية الأطراف والقوى السياسية لتقديم رؤاها التي من شأنها الإسهام في إنهاء مأساة الليبيين ووضع حد لهذه المواجهات التي دامت لأكثر من شهرين والعودة الى طاولة الحوار وتغليب مصلحة الوطن العليا، وفي هذا الصدد يتقدم التجمع الوطني الليبي بمقاربته لإنهاء هذا الوضع والانتقال الى مرحلة اكثر استقرارا يمكن معها ان يقول الشعب الليبي كلمته الحاسمة”.

وأكد التجمع في مبادرته إلى مجموعة من النقاط من بينها، ضرورة إيقاف العمليات العسكرية، وتشكيل قوة مشتركة من ضباط وأفراد الجيش والأمن الليبي النظاميين الذين لم يسبق لهم الانخراط مع طرفي الحرب الحالية مهمتها الحفاظ على الأمن في المناطق الفاصلة بين الطرفين (محيط العاصمة) على أن يتم تسليح هذه القوة المحايدة بناءً على ترتيبات دولية تشمل رفع جزئي لحظر التسليح وتنظيم مهام عملها ودعمها بالمراقبة الجوية منعا لأية عمليات قد تؤدي الى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أكد التجمع، على ضرورة العودة لطاولة الحوار واستئناف المسار السياسي في ظل رعاية أممية وبمشاركة جميع الاطراف بما فيها المتحاربة رغم اكراهاتها من اجل المصلحة الاعلى والأسمى للوطن، وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وتكليف حكومة أزمة مؤقتة ومصغرة من الكفاءات، وتشكيل لجنة متابعة من المجلس الأعلى للقضاء، مع ثلاثة من آخر رؤساء للمحكمة العليا تتولى مراقبة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الأزمة والمؤسسات السيادية، إضافة إلى تفعيل قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب، مع حفظ حق المواطنين المتضررين في اللجوء للقضاء لاستيفاء الحقوق الخاصة بعد استقرار الأوضاع ومباشرة المؤسسات القضائية لعملها.

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