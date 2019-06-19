المتوسط:

التقى وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، في مقر ديوان الوزارة في مدينة البيضاء مع عضو مجلس النواب عن بلدية العواتة علي مفتاح المجدوب وبحضور عميد بلدية العواتة محمد ابراهيم فريرة، بالإضافة إلى حضور مدير عام مستشفي العواتة القروي الدكتور ابوالقاسم احمد عيسي ومدير مستشفي العربان أسامة العائب، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بوزارة الصحة عبدالوهاب بوشوق ومدير مكتب وزير الصحة طارق نوح لبحث سير عمل المنشآت الصحية والطبية وللاطلاع على الأحوال الصحية في بلدية العواتة والعربان وكافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين الاستماع إلى مطالبهم .

كما تم مناقشة آلية دعم القطاع الصحي ببلدية العواتة وما جاورها ومعالجة كافة المختنقات الصحية كما طالبوا وزير الصحة بعدة مطالب كان أبرز ما جاء فيها رفع وحدة الرعاية الصحية الأولية إلى المركز الصحي في مجال الأمومة والطفولة والإسعاف والطوارئ.

كما طالب عميد البلدية بتوفير مشغلات لغسيل الكلي وأدوية السكري ودعم المستشفي بالاجهزة والمعدات الطبية بهدف سرعة تقديم الخدمة وتخفيف العبء على المواطنين عناء التنقل للمستشفيات المجاورة لتلقي العلاج .

The post وزير «صحة المؤقتة» يبحث مع برلمانيين أوضاع المراكز الصحية ببلدية العواتة appeared first on صحيفة المتوسط.

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