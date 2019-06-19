زيدان يكشف ملابسات عمليتي اختطافه وابتزاز الدروع لحكومته

كشف رئيس الحكومة السابق، علي زيدان، عن ملابسات عملية اختطافه إبان رئاسته للحكومة التابعة للمؤتمر الوطني العام برئاسة نوري أبو سهمين في عام ألفين وثلاثة عشر.

وقال زيدان في مقابلة تلفزيونية إن عملية خطفه ووفقا لما أكده القيادي عمر الحاسي في تسجيل مسرب، قد نفذتها مجموعات مسلحة بطلب من أبوسهمين، مطالبا الأخير بالرد وإيضاح موقفه من هذه العملية.

كما تطرق زيدان إلى عملية اختطافه الثانية التي جرت في العام ألفين وسبعة عشر، وتورط كتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري في عملية اختطافه التي استمرت عشرة أيام في عهد رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج .

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