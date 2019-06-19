عضوان بمجلس وادي عتبة يؤديان اليمين القانونية

أدى عضوا المجلس البلدي وادي عتبة عبد الله المهدي السعيدي يوسف وزهو صالح محمد الدرازي اليمين القانونية لتولي مهامهما في المجلس .

وأشار بيان صحفي مقتضب صادر عن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق إلى تأدية يوسف والدرازي اليمين الدستورية عن ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة.

وأضاف البيان أن الوزير ميلاد الطاهر أشرف على مراسم أداء اليمين الدستورية بحضور عماد المنشور مستشار نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومدير إدارة شوؤن المحافظات والبلديات صلاح فطح ومدير مكتب الوزير حسين عامر.

يشار إلى أن عددا من البلديات شهدت انتخابات في الفترة التي سبقت اندلاع الاشتباكات في العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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