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عضوان بمجلس وادي عتبة يؤديان اليمين القانونية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدى عضوا المجلس البلدي وادي عتبة عبد الله المهدي السعيدي يوسف وزهو صالح محمد الدرازي اليمين القانونية لتولي مهامهما في المجلس .

وأشار بيان صحفي مقتضب صادر عن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق إلى تأدية يوسف والدرازي اليمين الدستورية عن ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة.

وأضاف البيان أن الوزير ميلاد الطاهر أشرف على مراسم أداء اليمين الدستورية بحضور عماد المنشور مستشار نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومدير إدارة شوؤن المحافظات والبلديات صلاح فطح ومدير مكتب الوزير حسين عامر.

يشار إلى أن عددا من البلديات شهدت انتخابات في الفترة التي سبقت اندلاع الاشتباكات في العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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