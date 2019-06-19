الزائدي يعلن تنازله عن تلك الأموال لليبيا

أعلن رئيس اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية الوطنية الليبية مصطفى الزائدي، استعداده للتنازل عن على كل الأرصدة والشركات والمزارع “الوهمية”، التي يتداول من وصفهم بـ “أبواق الإخوان” بامتلاكه لها.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “رديح أبواق الإخوان، وكتبة الدفع المسبق، وهذيان بعض المرضى النفسانيين، ليس له عندي سواء الازدراء!! فشتان بين من يكافحون من أجل استعادة الوطن، وبين من يبحثون على السلطة ولو فوق ركامه!! مساكين من يعتقدون ان نشر الأكاذيب، يفث في عضدنا ويؤثر في عزيمتنا واصرارنا على المساهمة في مقاومة المؤامرة ومحو آثارها.. فيتحدثون على أموال نملكها، وفساد قد مارسناه!! أصابعي في أعينهم!! لماذا لا يقدمون معلوماتهم الى القضاء الليبي، او الدولي المخول بالبث في جرائم المال عبر الحدود، إن كانوا صادقين !! ثم وعلى الملاء أعلن وبكل مسؤولية وثقة في النفس عن تنازلي على كل تلك الأرصدة والشركات والمزارع الوهمية، باستثناء مزرعة مشاع لأسرتي الكبيرة ورثناها عن جدنا العاشر، فقط يبينوا لنا تلك الممتلكات يعطونا فقط 0.00005% من تلك الأرقام التي ينشروها، وهذا ليس قول مرسل بل تحدي علني للكذابين والمزورين..امّا من يتهمنا بجرائم جنائية في حق الناس، لماذا يتعب نفسه في الإعلام، لماذا لا يساعد المجني عليهم في رفع قضايا جنائية ضدي امام المحاكم ان كان يوجد ما صدق لما يدّعون !! ليبيا بلادنا، أجدادنا وأبنائنا وأولادنا يقدمون الدماء في سبيلها لن نتركها للخونة والعملاء والمهووسين بالسلطة !! انا مع استعادة ليبيا وطن يتسع لكل الليبيين، ومع كل ليبي اقتنع بأنه يعمل من أجل استعادتها، جهارا نهارا !! ليبيا وطن غالى وليس مزرعة يراها البعض ملكية مقدسة هي ومن عليها. ليبيا لن تكون وطنا مستقلا مستقرا الا بوجود مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية. لذلك انا وبكل ما أستطيع مع القوات المسلحة العربية الليبية في معركتها المشرفة من أجل تطهيرها من الإرهاب والتطرف وسطوة المليشيات والعبث الأجنبي. امّا النابحين بأسماء كودية، وكتبة الدفع المسبق، وذباب الإخوان واتباعهم ومن يراهن عليهم فليس له عندي سوى الشفقة والازدراء !! التحية والتقدير للرفاق الاعزاء والشباب الأبطال، وليطمئنوا فنباح الكلاب لا يزيد القوافل الا اطمئنانا، سائرون بعون الله الى الأمام، ولو كره الحاقدون، هذا وطن عزيز يستحق ان نضحي من أجله، وذلك بحسب تعبيره.