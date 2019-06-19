بالصور.. هدايا أطفال «حليمة السعدية» بطرابلس إلى أطفال غات

قدم أطفال ومعلمو مدرسة «حليمة السعدية» في سوق الجمعة (شرق طرابلس) هدايا إلى الأطفال في مدينة غات، التي تعرضت في الرابع من يونيو الجاري إلى سيول أدت إلى نزوح أكثر من 2500 شخص.

ونشرت صفحة المجلس البلدي سوق الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، صورًا ظهر فيها أطفال المدرسة ومعهم المعلمون وهم يجهزون تلك الهدايا.

وتضمنت الهدايات أوان فخارية، وملابس، وأحذية، وقد حرص الأطفال على تزيينها، وكتابة اسم «غات» عليها، كما حملوا لافتاتٍ مكتوبًا عليها: «بكل إخلاص من أطفال طرابلس إلى أطفال غات».

يذكر أن غات استقبلت على مدار الشهر قوافل إغاثة ومساعدات إنسانية من البلديات المجاورة، وأيضًا من الأهالي وحكومتي الوفاق والموقتة، وما زال النازحون من المدينة يسكنون مراكز الإيواء، لحين الانتهاء من إعادة تأهيل البنية التحتية.

ملابس وأحذية ضمن هدايا أطفال مدرسة حليمة السعدية إلى أطفال غات

فتيات المدرسة تشاركن في الفعالية

فتيات المدرسة أثناء تزيين الهدايا

معلمات المدرسة شجعن الأطفال على المشاركة

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