عميد بلدية طبرق يدعو السكان لاجتماع عام

دعا عميد بلدية طبرق فرج الخطابية سكان المدينة لاجتماع عام يوم الأربعاء في ميدان الملك إدريس السنوسي وسط المدينة.

وجاءت دعوة الخطابية بعد قيام مجموعة من أهالي المدينة بالتجمع أمام مقر المجلس البلدي في المدينة صباح السبت احتجاجا على تقديمه لاستقالته يوم الثلاثاء مطالبينه بالعدول عن قرار الاستقالة.

وفي تصريح خاص لــ 218 قال عميد بلدية طبرق فرج الخطابية إنه شعر بالفخر والاعتزاز عندما شاهد هذا التجمهر لسكان المدينة ممن يهتمون بالمصلحة العامة مؤكدا أن ما حدث اليوم يؤكد أن مجتمع طبرق متمدن وحضاري.

وأضاف الخطابية أن سَيَبُتُّ في قرار استقالته مساء الأربعاء بعد تباحث الموضوع واستعراض حيثيات وأسباب الاستقالة مع سكان المدينة .

وشهدت طبرق خلال فترة تولي الخطابية لعمادة المجلس البلدي قرارات جريئة لإزالة المخالفات والعشوائيات بالمدينة ما أثار حفيظة بعض المواطنين ممن يشغلون هذه العشوائيات، وأحدث بلبلة في الرأي العام بالمدينة .

يشار إلى أن عميد بلدية طبرق فرج الخطابية كان قد أعلن الثلاثاء تقديم استقالته خلال كلمة ألقاها خلال تأبين “فرج الدبوسي” الشهير بالبهلول في طبرق.

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