الحركة الشعبية تبحث سبل المساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة

عقدت الحركة الوطنية الشعبية الليبية أمس الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً بمقرها الفرعي بجمهورية مصر العربية، حضره بعض قيادات الأمانة العامة واللجنة التنفيذية للحركة بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحركة الذين شاركوا بفعاليات لقاء القوى الوطنية لدعم جهود القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات والذي انعقد بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الإثنين 17 يونيو الجاري.

وأوضحت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحاضرين ناقشوا نتائج المؤتمر المشار إليه والنظر في السبل الكفيلة بتحقيقها، كما بحث الحاضرون باستفاضة الواقع الراهن للأوضاع والتطورات الليبية وكيفية المساهمة في تغيير الأوضاع المأساوية وتحقيق ما يصبوا إليه الشعب الليبي من بسط الأمن والأمان وإشاعة الوئام والسلام والاستقرار، وايضاً وضع الحاضرين الأسس الرئيسة لدور الحركة الوطنية الشعبية الليبية في المرحلة القادمة واستعداداتها للمساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحفظ لليبيا هيبتها ومكانتها ويؤمن للشعب الليبي حياة كريمة ومستقبل زاهر.

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