قامت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بإصدار بيان، تنفي فيه تسببها في نقص توليد الطاقة الكهربائية من محطة الزويتينة (شرق ليبيا).

وأشارت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى المحطة تسير وفق المعتاد.

ولفتت الشركة، إلى أن إدارة نقل وتزويدات الغاز بالشركة، أكدت أن مشاكل فنية تتعلق بوحدات التوليد في المحطة تسببت في الأزمة.

