المتوسط:

أقيم صباح اليوم الأربعاء الموافق 19 / 06 / 2019 م، بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني أداء مراسم القسم القانوني لعضوي المجلس البلدي وادي عتبه عبدالله المهدي السعيدي يوسف عن ذوي الاحتياجات الخاصة وزهو صالح محمد الدرازي عن المراة أمام وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر.

وشارك في أداء مراسم القسم القانوني، الدكتور عماد المنشور مستشار نائب رئيس المجلس الرئاسي و مدير إدارة شوؤن المحافظات و البلديات صلاح فطح ومدير مكتب الوزير المهندس حسين عامر.

The post أعضاء «بلدي وادي عتبه» يُؤدون القسم القانوني أمام وزير محلي الوفاق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية