الدرسي: قرارات النواب المجتمعين في طرابلس لا شرعية لها

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي قرار إلغاء منصب القائد العام للجيش بـ”الخطوة منعدمة الشرعية”بسبب عدم قانونية جلسات أعضاء مجلس النواب في طرابلس.

الدرسي قال في تصريح لموقع “أصوات مغاربية” أمس الثلاثاء إن الاجتماعات في طرابلس تأتي على خلفية سياسية وموقف ضد القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر ولن يلتفت إليها أحد ولن تؤثر كثيراً.

ورأى عضو مجلس النواب أن منصب قائد الجيش يختص به المشير حفتر الذي يعد الشخصية الأقوى الذي لملم شتات الجيش الليبي والمؤسسة العسكرية ونظمها بعد أحداث الثورة في ليبيا.

الدرسي أعتبر أن هذا القرار له علاقة بمبادرة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الذي استبعد المشير حفتر من أي تفاوض قادم لأنه أصبح فزاعة بالنسبة لهم، مشيرا إلى أن التفاوض يكون بين قوتين متخاصمتين.

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