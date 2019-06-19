بنغازي.. الميناء الرئيس يستقبل ثاني سفينة بعد إعادة افتتاحه قبل يومين

بنغازي-العنوان

استقبل ميناء بنغازي البحري الرئيس بوسط المدينة اليوم الأربعاء سفينة نقل ثانية بعد إعادة افتتاحه من جديد قبل يومين.

وتحمل السفينة شحنة سيارات، وكان الميناء قد استقبل سفينة نقل سيارات يوم 17 يونيو الجاري وعلى متنها 500 سيارة قادمة من أوروبا.

وأعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري يوم الإثنين إعادة افتتاح الميناء، وذلك بعد اجتماع لجنة الأزمة بالميناء بخصوص استخدام أرصفة الميناء الرئيسي لاستقبال السفن للزيادة الملحوظة في الحركة الملاحية بميناء جليانة.

وقال مفتاح الشهيبي، المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، إن افتتاح الميناء جاء بعد التأكد من مسح وإزالة العوائق البحرية من قبل أفراد القوات الخاصة البحرية وتجهيز الساحات وإزالة الركام ومخلفات الحرب من قبل اللجنة المشكلة بالشركة الليبية للموانئ.

وأضاف، “إنه نظرا لتهالك السور بالميناء الرئيسي فقد تم وضع حاويات وبوابة دخول وخروج للمحافظة على سير العمل بالصورة المطلوبة بتأمين من الأجهزة الأمنية بالميناء”.

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