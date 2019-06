المتوسط:

أفادت إدارة ميناء بنغازي البحري، بأنَّ الميناء استقبل سفينة نقل ثانية بعد إعادة افتتاحه من جديد قبل يومين، حيثُ تحمل السفينة شحنة سيارات.

وكان الميناء قد استقبل سفينة نقل سيارات يوم 17 يونيو الجاري وعلى متنها 500 سيارة قادمة من أوروبا.

وأشارت إدارة الميناء، إلى إعادة افتتاح الميناء، وذلك بعد اجتماع لجنة الأزمة بالميناء بخصوص استخدام أرصفة الميناء الرئيسي لاستقبال السفن للزيادة الملحوظة في الحركة الملاحية بميناء جليانة.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكد مفتاح الشهيبي، المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، أنَّ افتتاح الميناء جاء بعد التأكد من مسح وإزالة العوائق البحرية من قبل أفراد القوات الخاصة البحرية وتجهيز الساحات وإزالة الركام ومخلفات الحرب من قبل اللجنة المشكلة بالشركة الليبية للموانئ.

The post وصول شحنة سيارات لميناء بنغازي البحري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية