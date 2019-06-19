إجراء فحوصات طبية لـ75 حاجا في البيضاء

كشفت إدارة خدمات الشؤون الصحية البيضاء عن البدء في إجراء الفحوصات اللازمة لحجاج العام الهجري 1440 الموافق للعام الميلادي 2019.

وأشار بيان صحفي صادر عن الإدارة إلى الشروع في الفحوصات الطبية في العيادة المجمعة رقم 4 في مدينة البيضاء مؤكدا أن الفحوصات تتضمن تحاليل وتطعيمات دوائية.

وأضاف البيان أن عدد من تم توفير الخدمة لهم أمس الثلاثاء بلغ 75 حاجا من أصل 160.

ونقل البيان عن مدير الإدارة صالح بونوارة تشديده على وجوب قيام العاملين في إدارته بتسهيل أمور الحجاج من مدينة البيضاء أو ما يجاورها دون استثناء فضلا عن تقديم كامل الخدمات الطبية لأي مواطن يحتاجها ويقوم بطرق أبواب المؤسسات التابعة لإدارة خدمات الشؤون الصحية البيضاء.

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