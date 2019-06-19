امغيب: السراج وحكومته ضيّعا كل الفرص الحقيقية التي كانت متاحة للحوار

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد إمغيب على أن الجيش حقق مكاسب كبيرة على الأرض ودمر أكثر من 80%من قوة المليشيات ، معتبراً أن السراج وحكومته ضيّعا كل الفرص الحقيقية التي كانت متاحة للحوار وتعمدا تعطيل كل المحاولات التي كان يمكن أن تؤسس لحوار وطني يجنب البلاد وطرابلس إراقة الدماء.

إمغيب قال في حديث مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إن القوات المسلحة سيطرت على مواقع استراتيجية قد يكون أهمها مطار طرابلس الدولي فضلاً عن استنزاف قوات حكومة السراج والمنتمين له وإنهاكهم.

وبخصوص المكاسب التي كرستها معركة طرابلس لأي المتقاتلين أوضح أن الجيش اكتسب تأييداً شعبياً واسعاً خاصة في غرب البلاد بشكل خاص، منوهاً إلى أن عدم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي ضد الجيش يعتبر اعترافاً ضمنياً به ومباركة دولية لتحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة والإرهابيين المطلوبين دولياً.

وأضاف :”اليوم وبعد أن كشفت الحرب أن من يسيطر على العاصمة ما هم إلا إرهابيون تابعون لتيارات إسلامية متشددة وميليشيات متعددة التوجهات والانتماءات أعتقد أن العودة للحوار أصبحت من المستحيلات وأن أي محاولة لذلك مع هذه الحكومة والمجموعات الإرهابية تعتبر تفريطاً لكل الجهود التي بذلت وتبذل من أجل تحرير الوطن”.

كما يرى أن أي طرح قد يمنح فرصة ولو ضئيلة لعودة المسيطرين على العاصمة للمشهد السياسي من جديد لن يقبل عسكرياً وشعبياً بل سيرفض بقوة.

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