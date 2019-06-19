اللواء 73 مشاة: جميع محاولات مليشيات الوفاق للتقدم بمحور المطار باءت بالفشل

ليبيا – أكد مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش احتفاظ قوات الجيش بتمركزاتها في محاور طرابلس ، مشيراً إلى أن الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق لم تتمكن من التقدم في محور طريق المطار الذي حاولت التقدم فيه خلال الأيام القليلة الماضية.

الخرطوش أوضح في تصريحات لصحيفة “الإتحاد” أمس الثلاثاء وجود تحشيد عسكري من قوات الوفاق للقيام بالالتفاف في محور طريق المطار.

ولفت مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 إلى أن كافة المحاولات التي قامت بها التشكيلات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق باءت بالفشل الذريع وذلك لغياب التكتيك العسكري في كافة محاور القتال بطرابلس.

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