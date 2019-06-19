اللواء عبدالسلام الحاسي: معركة تحرير طرابلس دخلت مرحلتها الأخيرة

قال آمر غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية، اللواء عبد السلام الحاسي، إن معركة طرابلس دخلت مرحلتها الأخيرة، وأن الجيش في طريقه لحسم المعركة، لاسيما وأن الكثير من عناصر الميليشيات المسلحة خاصة الشباب المغرر بهم بدؤوا في مغادرة ساحة القتال، وبأنه لم يتبق سوى عناصر الجماعات الإرهابية المرتبطة بالإخوان والقاعدة وداعش، التي تصر على القتال حتى الرمق الأخير.

وأوضح الحاسي في تصريح لصحيفة البيان، أن الجيش الوطني أعد كل ما يلزم للحظة اقتحام العاصمة، ولديه من الإمكانيات البشرية والتسليحية والتقنية واللوجستية ما يؤمن طرابلس، ويعيد إليها الأمن والاستقرار بعد سنوات الرعب التي عاشتها في ظل حكم الميليشيات، وأن الانتصار ودحر الميليشيات بات وشيكا.

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