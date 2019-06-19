باشاغا يبحث عودة السفارة المالطية للعمل

بحث وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا اليوم الأربعاء مع السفير المالطي لدى ليبيا تشالز صليبا، عودة السفارة المالطية في ليبيا للعمل في أقرب وقت ممكن.

وجاء ذلك خلال اجتماع جمعهما في مقر ديوان وزارة الداخلية بطرابلس بحضور المدير العام للشؤون الإدارية والسياسية في الاتحاد الأوروبي ماريا كامليري، ومنسق الشؤون اللوجستية في مؤسسة مالطا كلينت.

كما تم خلال هذا الاجتماع بحث التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الاستثمارات والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقد ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن السفير المالطي قد أكد خلال هذا اللقاء دعم حكومته للمبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لإنهاء الأزمة في ليبيا.

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