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باشاغا يبحث عودة السفارة المالطية للعمل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا اليوم الأربعاء مع السفير المالطي لدى ليبيا تشالز صليبا، عودة السفارة المالطية في ليبيا للعمل في أقرب وقت ممكن.

وجاء ذلك خلال اجتماع جمعهما في مقر ديوان وزارة الداخلية بطرابلس بحضور المدير العام للشؤون الإدارية والسياسية في الاتحاد الأوروبي ماريا كامليري، ومنسق الشؤون اللوجستية في مؤسسة مالطا كلينت.

كما تم خلال هذا الاجتماع بحث التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الاستثمارات والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقد ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن السفير المالطي قد أكد خلال هذا اللقاء دعم حكومته للمبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لإنهاء الأزمة في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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