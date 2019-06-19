عاجل | مصادر عسكرية تؤكد اسر 14 من قوات الوفاق في عملية التفاف للجيش بكوبري الفروسية – اسماء

اعلنت مصادر عسكرية أن 14 أسير من قوات الوفاق وصلوا إلى صالة كبار الزوار في مطار طرابلس بعد عملية التفاف قامت بها قوات الجيش الوطني في اتجاه كوبري الفروسية.

وبحسب المصادر فقد صدت قوات الجيش الوطني هجوم بقرب كوبري الفروسية في طريق المطار، وتم غنم ثلاثة سيارات وتدمير مدرعة وآلية مسلحة برشاش 23 م/ ط وأسر عدد من قوات الوفاق.

ونشرت المصادر اسماء الاسرى وهم كالأتي:

1 – خالد العمامي – مصراتة

2 مندر البوعطني – مصراتة

3 سالم الغرياني – غريان

4 محمد البوعيشي – البيفي

5 رجب الشاوش – الزنتان

6 ربيع الخويلدي – جنزور

7 محمد الموزغي – مصراتة

8 هشام البرغتي (البغا) – قيادي في الحلبوص – مصراتة

9 طه السلماني – مصراتة

10 احمد الاربش – طرابلس

11 سليمان ابوجناح – مصراتة

12 سمير المهدي -زاوية

13 مؤيد معمر – زليتن

14 منصور التلماني – بني وليد.

وقالت المصادر أن هناك جريحين اخرين لم تُعرف اسمائهم و4 جثث سيتم تسليمهم للهلال الاحمر، وفقا للمصادر.

ونفت المصادر سيطرة قوات الوفاق على مطار طرابلس، مؤكدة أن الانباء المتداولة تأتي لتغطية الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها قوات الوفاق في هجوم اليوم والذي استمر لـ6 ساعات.