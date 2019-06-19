“الرئاسي”: 2680 دينارا لكل حاج

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا يقضي بتقديم 2680 دينارا ليبيا من الخزانة العامة لكل حاج لموسم الحج المقبل لتغطية جزء من تكاليف الرحلة والإقامة.

ونص القرار الذي حمل الرقم 698 لسنة 2019، على أن تتكفل الخزانة العامة بتغطية إجمالي تكلفة الحج للعام 1440 هجري 2019 ميلادي لحجاج أسر الشهداء والجرحى ومبتوري الأطراف، وأعضاء بعثة الحج والمنسقين والمشرفين على الحجاج الليبيين.

وكلّف الرئاسي الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بمهمة الإعلان عن قيمة تكلفة الحج التي يتوجب على الحاج دفعها في الموسم المقبل.

ويقوم الحجاج الليبيون في هذه الأيام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وهي من ضمن الشروط الواجب على الحاج الالتزام بها لإتمام إجراءات الحج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية