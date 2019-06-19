الاتفاق على ربط خط كهرباء المقرون والمناطق المجاورة بمحطة زويتينة

العنوان_المقرون

بحث عميد بلدية المقرون محمود العشيبي، مع معالي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري، اليوم الثلاثاء، الانقطاع المستمر للكهرباء في المنطقة.

وطالب عميد بلدية المقرون خلال الاجتماع الذي حضره عدد من شباب المنطقة المقرون، بضرورة إرجاع خط كهرباء منطقة المقرون والمناطق المجاورة لها إلى محطة الزويتينة لحل هذه المشكلة.

والتقى عميد بلدية المقرون المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء عوض البدري، الذي بدوره أوضح بأن أبراجا تابعة لمحطة زويتينة تعرضت للسقوط وهو ما دفع الشركة إلى ربط منطقة المقرون بمحطة القوارشة.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على تكليف شركة لصيانة الأبراج ابتداء من يوم غد الأربعاء، وإعادة ربط خط كهرباء المقرون والمناطق المجاورة إلى محطة زويتينة.

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