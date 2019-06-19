التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق، “يوسف جلاله”، أمس الثلاثاء مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا “بيرينجير بولي يوسفي”، بحضور وزير الحكم المحلي “ميلاد الطاهر”.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء تناول الصعوبات التي تواجه النازحين خاصة المتواجدين بمراكز الإيواء، لتلبية احتياجاتهم الأساسية

وأوضحت “يوسفي” خلال اللقاء، آلية الدعم والاستجابة الإنسانية للصندوق في البلديات المتضررة والمستضيفة للنازحين.

وشددت على ضرورة الاستجابة لاحتياجات نازحي غات، مؤكدة على دور الصندوق في التنسيق من خلال فريق عمل الطوارئ الذي تشرف عليه وزارة النازحين

ويعمل الصندوق بالشراكة مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية للاستجابة الاحتياجات الملحة للنازحين، وشركائه من المجتمع المدني في تنفيذ برامج دعم نفسي واجتماعي، بالإضافة إلى لجنة الأزمة بوزارة الشؤون الاجتماعية داخل وخارج مراكز الإيواء

The post جلاله” وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا يبحثان الصعوبات التي تواجه النازحين appeared first on صحيفة المتوسط.

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