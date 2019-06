التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء السفير المالطي لدى ليبيا، تشالز صليبا، بحضور المدير العام للشؤون الإدارية والسياسية في الاتحاد الأوروبي ماريا كامليري, ومنسق الشؤون اللوجستية في مؤسسة مالطا كلينت

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس استعراض سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الاستثمارات وملف الهجرة غير الشرعية، ومناقشة الأوضاع السياسية الراهنة، وإمكانية عودة السفارة المالطية في ليبيا بأقرب وقت، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

The post الأوضاع في ليبيا محور مباحثات باشاغا والسفير المالطي في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية