دعوة أممية لتلبية احتياجات نازحي غات

دعت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا “بيرينجير بولي يوسفي”، إلى الاستجابة لاحتياجات النازحين في غات الذين تضرروا من السيول والفيضانات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع “يوسفي” مع وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، بحضور وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، في ديوان رئاسة الوزراء.

وقالت إدارة التواصل بحكومة الوفاق، إن الاجتماع تناول الصعوبات التي تواجه النازحين خاصة المتواجدين بمراكز الإيواء، لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضحت “يوسفي” خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، آلية الدعم والاستجابة الإنسانية للصندوق في البلديات المتضررة والمستضيفة للنازحين.

وأكدت المسؤولة الأممية على دور الصندوق في التنسيق من خلال فريق عمل الطوارئ الذي تشرف عليه وزارة النازحين.

يشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقوم، بالشراكة مع الهيئة الليبية للإغاثة، بتقديم المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الملحة للنازحين، وتنفيذ برامج للدعم النفسي والاجتماعي.

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