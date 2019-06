أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم “698”، للعام الحالي 2019م بشأن تكاليف الحج

ونص القرار على أن تتكفل الخزانة العامة بتغطية قيمة ” 2680″، دينار ليبي من إجمالي تكلفة الحاج الواحد لموسم الحج للعام 1440 هجري ” 2019″ ميلادية.

وأقرت المادة الثانية من القرار أن تتكفل الخزانة العامة بتغطية إجمالي التكلفة لحجاج أسر الشهداء والجرحى ومبتوري الأطراف، وأعضاء بعثة الحج والمنسقين المشرفين على الحجاج الليبيين.

هذا ونصت المادة الثالثة من القرار على تولي الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الإعلان عن قيمة تكلفة الحج التي يتوجب سدادها من الخارج لموسم الحج للعام 1440 هجري ” 2019″ ميلادية، ومراعاة القيمة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار.

The post الرئاسي يصدر قرارا بشأن تكاليف الحج للعام الجاري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية