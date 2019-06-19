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الجيش الليبي: هذا مصير الوحدات العسكرية المنشقة عن حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعلنت الكتيبة 185 مشاة بقيادة العقيد محمد مفتاح الغدوي انشقاقها عن حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس وانضمامها إلى صفوف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

نشرت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبي، أمس الثلاثاء 18 يونيو/ حزيران، مقطع فيديو يوثق انشقاق الكتيبة 185 مشاة التابعة للواء الثاني مشاة بقيادة (فيتوري غريبيل) عن حكومة الوفاق في طرابلس، مؤكدة انضمامها إلى الجيش الوطني الليبي، بكامل العدة والعتاد من ضباط وضباط صف وجنود وأسلحة وآليات وذخائر.

وقالت الكتيبة، في بيان، إنها تؤيد العملية العسكرية لقوات حفتر ضد الجماعات المسلحة في طرابلس، مشيرة إلى أن جميع منتسبيها الموجودين في منطقة النواحي الأربع يعلنون دعمهم للغرفة الأمنية في المنطقة وإدارة الاستخبارات.

الجيش الليبي يعلق

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، وآمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن انشقاق الكتيبة 185 عن ميليشيات حكومة الوفاق وانضمامها للجيش الوطني لم يكن الأول من نوعه، بل سبقه انشقاق العديد من الوحدات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “سبوتنيك”: “الوحدات العسكرية مستمرة في الانشقاق عن حكومة الوفاق غير المعترف بها، لأنها مجرد عصابات، وهذه الوحدات المنشقة لم تشارك في القتال باعتبارهم عسكريين نظاميين”.

وعن موقف الجيش الليبي من العسكريين المنشقين أكد المحجوب أن “تلك الوحدات التحمت بالقوات المسلحة الليبية، وهي القوات النظامية الحقيقية والجيش الشرعي للبلاد”، مشيرا إلى أن الجيش يرحب بكل العسكريين المنشقين، للانضمام للقوات المسلحة وتصحيح أوضاعهم.

وأشار إلى أن “قوات الوفاق تفقد ميليشياتها التي تتناقص كل يوم، بعد أن وجد الشباب أنفسهم أمام قوى نظامية عسكرية، وباتت الأمور واضحة أمامهم بأنه لا يمكن مواجهة القوات المسلحة، ولا جدوى من القتال أمامها.

وتابع المحجوب: “ما يحدث يعد انتصارا حقيقيا للجيش الليبي، وتأكيدا لحقيقة الوضع على الأرض، الذي يدل على أن الليبيين حتى المغيبين منهم والذين كانوا ينتمون للوفاق يروا المشهد بوضوح، وأصبحوا مقتنعين بأننا القوات المسلحة الحقيقية”.

وتوقع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية انشقاق وحدات عسكرية أخرى لم يقاتلوا مع الوفاق في المعارك الدائرة بطرابلس، وانضمامهم للجيش الليبي.

وأعلن مسؤول المركز الإعلامي لـ”الواء 73″، المنذر الخرطوش، التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، انشقاق كتيبة عسكرية تابعة لحكومة الوفاق وانضمامها إلى قيادة الجيش الليبي في طرابلس.

وقال الخرطوش في تصريح سابق لـ “سبوتنيك” إن “الكتيبة 185 مشاة في اللواء الثاني مشاة بإمرة فيتوري غريبيل التابع لحكومة الوفاق في طرابلس، أعلنت انشقاقها والانضمام إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بكامل عتادها من ضباط وضباط صف وجنود وأسلحة وآليات وذخائر”.

وتتواصل المعارك في جنوب، وجنوب شرقي طرابلس منذ أكثر من شهرين.

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن، في الرابع من أبريل / نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ “الإرهابية” في العاصمة طرابلس، التي توجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها “حالة النفير” لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ “الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015”.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • الآن حصحص الحق وتبين للجميع طبيعة المؤتمر الجامع بغدامس الذين قالوا ان دخول الجيش ضيع فرصة حل المشاكل سلميا واتضح انه نسخة مكررة من مؤامرة او مبادرة شنابو فاسد السراج اخراج غسان سلامة لعقد مؤتمر جامع لجماعة الاخوان المفلسين وبعض المأجورين بالمال مثل عبدالحميد الكزة على انهم بمثلون كفاة فئات الشعب الليبى ويتم اقصاء الجيش الوطنى ومجلس النواب واضفاء شرعية كاذبة على المليشيات الارهابية وسط تاييد بريطانى ايطالى قطرى تركى قطرى كالعادة حيث تريد هذه القوى الاستعمارية ان تبعد من يطالبون بسيادة الوطن ويتعاملوا مع امعة خسيس يبيع لهم ثروات الشعب الليبى مقابل ان يدعموه واخوانه المفلسين فى البقاء فى السلطة ولكن وعى الشعب الليبى ودعمه لحيشه الوطنى افسد المؤامرة من خلال المسرحية الهزلية التى شارك فبها للاسف المتعوس الاممى المأجور من قطر غسان سلامة وتصرفاته الداعم للارهابين دليل دامغ انه مأجور ولا يصلح وسيطا ابدا للسلام بل يجب ان يحاكم امام الحنايات الدولية لانه سلم مصرف ليبيا المركزى لينفق منه على مليشيات ارهابية رغم عدم خصوله على شرعية بنيل ثقة البرلمان ولا حلف اليمين قبل ان يعمل وكان لزاما عليه لو كان امينا فى عمله وليس مأجورا ان ينقل عائدات النفط الى صندوق تابع للامن المتحدة للصرف منه على اختياحات الشعب الليبى انا تتحول عائدات النفط الى اسلحة واموال تنفق على مليشيات ارهابية تحارب الجيش الوطنى الذى حرر الموانئ النفطية وحقول البترول ويحميها ولا يتقاضى منها شيئا فهذه جريمة يتحملها السراق ويتحمل معها دماء الليبيين التى سالت بسبب حريمته النكراء حيث باع نفسه للشيطان وذهب ليلتقى بالحيوان صوان ارضاء لاسياده فى قطر الذين افسدوا بلاتينى وبلاتر من قبل وسلامة اقل منهم شهرة

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