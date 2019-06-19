مقطع مصور يعرض بعض الاسرى في محور مطار طرابلس – فيديو

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبعض الاسرى وعددهم 4 اشخاص واحد من زليتن و 3 من مصراتة والذين وقعو اليوم أسرى في محور مطار طرابلس بعد كمين محكم من قبل قوات الجيش، وكانت مصادر عسكرية أكدت أن الحصيلة الاولية والمؤكدة حتى الان 14 اسير.

من جانبه، قال المركز الاعلامي لقوات عمليات الكرامة أن القوات المسلحة العربية الليبية تصدت لهجوم آخر بقرب كوبري الفروسية في طريق المطار، وأنه تم غنم ثلاثة سيارات وتدمير مدرعة وآلية مسلحة برشاش 23 م/ ط .

وأضاف المركز أنه تم القبض على عدد 8 من قوات الوفاق بينهم اربعة من المرتزقة بعد محاصرتهم بالقرب من المطار.