الرئاسي يقع في فخ “تناقض التصريحات”

عادت أزمة “تناقض التصريحات” بين المجلس الرئاسي والوزارات والهيئات التابعة لحكومة الوفاق، إلى الواجهة من جديد لتعكس غياب التنسيق والتفاهم، فيما أرجعها البعض إلى وجود تحدٍ وخصومة قد يصل إلى الانقسام.

فقد أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي بتقديم 2680 دينارا ليبيا من الخزانة العامة لكل حاج لموسم الحج المقبل لتغطية جزء من تكاليف الرحلة والإقامة، وتغطية كامل إجمالي التكلفة لحجاج أسر الشهداء والجرحى ومبتوري الأطراف، وأعضاء بعثة الحج والمنسقين والمشرفين على الحجاج الليبيين.

وكلّف الرئاسي في قراره، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بمهمة الإعلان عن قيمة تكلفة الحج التي يتوجب على الحاج دفعها في الموسم المقبل.

وبعد ساعات قليلة من قرار “الرئاسي”، نفت إدارة الحج والعمرة تكفل المجلس بنصف قيمة الحج لهذا العام، موضحة أن الأخير تكفل بقيمة التذكرة فقط البالغة 2680 دينارا، داعية إلى تحري الدقة والاعتماد عليها بشأن أخبار الحج.

وأبدى مطلعون على شؤون الحج استغرابهم من اعتبار مبلغ 2680 دينارا قيمة لتذكرة الطيران، مبين أن الرقم أكبر من القيمة حيث تبلغ قيمة التذكرة حوالي 1800 دينار.

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