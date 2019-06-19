هدية يطالب بتجميد الحسابات المصرفية لليبية للاستثمار

العنوان_طبرق

وجه رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زائد هدية، خطابا إلى كل من رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة، مطالبهما بضرورة مخاطبة المصارف والمؤسسات المالية بتجميد كافة الحسابات المصرفية للمؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها حفاظا عليها من الهدر والضياع واستغلالها في هذه الظروف بطرق غير قانونية.

وقال النائب زايد هدية في رسالته إن الخطوة تأتي في إطار العمل المناط للجنة حيث لوحظ تلاعب مجالس إدارات الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار في إصدار قرارات تشوبها الكثير من الغموض، وكذلك التصرف بحسابات الشركة والمحافظ الاستثمارية من خلال عمليات التحويل ومنح قروض لأغراض ليس لها علاقة بالاستثمار، والانفراد بالصرف من الحسابات المصرفية بصورة تشوبها رائحة الفساد، لافتا أن الخطوة تأتي بهدف المحافظة على أصول وأموال هذه الشركات والمحافظ كونها أسست لاستثمارها للأجيال القادمة، وحفاظا عليها من التلاعب والهدر واستغلال الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

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