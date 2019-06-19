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الملف الليبي على طاولة إجتماع وزير الخارجية الأمريكي مع موغيريني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إستقبل وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو في مقر الوزارة أمس الثلاثاء الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني.

الاجتماع تطرق وفقاً لتغريدة نشرتها موغريني على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإحتماعي”تويتر” إلى عدد من الملفات أبزرها الملف الليبي.

يشار إلى أن اللقاء اللقاء بحث العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من المصالح والتحديات المشتركة التي تواجه الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك الدفاع والأمن الأوروبي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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