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منخفض صحراوي يرفع الحرارة وتحذير من الغبار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس في أغلب المناطق الساحلية معتدلا مع ارتفاع الرطوبة، فيما يتكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر.

وقال المركز في نشرته الجوية إن مناطق دواخل الشمال الشرقي والجنوب الشرقي ووسط ليبيا تتعرض اليوم لامتداد منخفض جوي صحراوي يسبب ارتفاعا في درجات الحرارة حيث يتوقع أن تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة ستصل بين 44 و47 درجة مئوية في الكفرة والسرير وتازربو مع رياح نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة والرمال.

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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