منخفض صحراوي يرفع الحرارة وتحذير من الغبار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس في أغلب المناطق الساحلية معتدلا مع ارتفاع الرطوبة، فيما يتكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر.

وقال المركز في نشرته الجوية إن مناطق دواخل الشمال الشرقي والجنوب الشرقي ووسط ليبيا تتعرض اليوم لامتداد منخفض جوي صحراوي يسبب ارتفاعا في درجات الحرارة حيث يتوقع أن تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة ستصل بين 44 و47 درجة مئوية في الكفرة والسرير وتازربو مع رياح نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة والرمال.

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة.

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